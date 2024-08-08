Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien takımıyla karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti. Bu sonuçla Avusturya ekibi, ülkesine avantajlı döndü.
Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmada 3 kritik kurtarış yaparak takımı adına ön plana çıkan isim oldu.
36. MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıktı. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.
BU SEZON İLK MAĞLUBİYRT
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı. Abdullah Avcı'nın ekibi bu sene ilk kez maç kaybetti.
Müsabakanın rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.
AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, 2. eleme turunda Ruzomberok ile oynadığı son maçın 11'ine göre tek oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.
Trabzonspor'da UEFA kadrosunda yer verilen oyunculardan Savic, ilk kez bordo-mavili takım formasını giyerken Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde yer aldı ve sonradan oyuna girdi.
Bordo-mavili takımda lisansı çıkarılarak son anda UEFA listesine eklenen stoper oyuncusu Arseniy Batagov, şehre gelişi uzayınca kadroya dahil edilemedi.
UEFA kadrosunda yer almayan Orsic, Fountas ve Umut Bozok'un yanı sıra UEFA'ya bildirilen isimlerden Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım da kadroda bulunmadı.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor, karşılaşma öncesi Rapid Wien Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verdi.
Yemeğe başkan yardımcıları Serkan Kılıç, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan, genel sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ile Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın yanı sıra Rapid Wien Kulübü Asbaşkanı Edeltraud Hanappi-Egger, Genel Müdür Steffen Hofmann ve kulüp yetkilileri ile UEFA Delegesi Cristiano Ascari katıldı.
İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından başkan yardımcısı Yahya Karahasan tarafından günün anısına misafir kulüp Rapid Wien'e bordo-mavili forma ve plaket hediye edildi.
TARAFTAR İLGİSİ
Maça büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesi takımlarına coşkuyla destek verdi.
Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.
Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi hayatını kaybeden kulübün eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem'in isminin yazılı olduğu siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca, maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.
24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.
32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.
41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu
67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.
73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.
74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 82 Barisic), Lundstram (Dk. 73 Okay Yokuşlu), Mendy, Visca, Ozan Tufan (Dk. 60 Trezeguet), Cihan Çanak (Dk. 73 Enis Destan), Draguş (Dk. 60 Nwakaeme)
Rapid Wien: Hedl, Oswald (Dk. 88 Vincze) , Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (Dk. 69 Schaub), Burgstaller (Dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (Dk. 69 Furkan Dursun)
Gol: Dk. 67 Grgic (Radip Wien)
Sarı Kart: Dk. 48 Eren Elmalı (Trabzonspor)
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti. Bu sonuçla Avusturya ekibi, ülkesine avantajlı döndü.
Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmada 3 kritik kurtarış yaparak takımı adına ön plana çıkan isim oldu.
36. MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıktı. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.
BU SEZON İLK MAĞLUBİYRT
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı. Abdullah Avcı'nın ekibi bu sene ilk kez maç kaybetti.
Müsabakanın rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.
AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, 2. eleme turunda Ruzomberok ile oynadığı son maçın 11'ine göre tek oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.
Trabzonspor'da UEFA kadrosunda yer verilen oyunculardan Savic, ilk kez bordo-mavili takım formasını giyerken Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde yer aldı ve sonradan oyuna girdi.
Bordo-mavili takımda lisansı çıkarılarak son anda UEFA listesine eklenen stoper oyuncusu Arseniy Batagov, şehre gelişi uzayınca kadroya dahil edilemedi.
UEFA kadrosunda yer almayan Orsic, Fountas ve Umut Bozok'un yanı sıra UEFA'ya bildirilen isimlerden Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım da kadroda bulunmadı.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor, karşılaşma öncesi Rapid Wien Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verdi.
Yemeğe başkan yardımcıları Serkan Kılıç, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan, genel sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ile Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın yanı sıra Rapid Wien Kulübü Asbaşkanı Edeltraud Hanappi-Egger, Genel Müdür Steffen Hofmann ve kulüp yetkilileri ile UEFA Delegesi Cristiano Ascari katıldı.
İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından başkan yardımcısı Yahya Karahasan tarafından günün anısına misafir kulüp Rapid Wien'e bordo-mavili forma ve plaket hediye edildi.
TARAFTAR İLGİSİ
Maça büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesi takımlarına coşkuyla destek verdi.
Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.
Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi hayatını kaybeden kulübün eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem'in isminin yazılı olduğu siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca, maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.
24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.
32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.
41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu
67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.
73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.
74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 82 Barisic), Lundstram (Dk. 73 Okay Yokuşlu), Mendy, Visca, Ozan Tufan (Dk. 60 Trezeguet), Cihan Çanak (Dk. 73 Enis Destan), Draguş (Dk. 60 Nwakaeme)
Rapid Wien: Hedl, Oswald (Dk. 88 Vincze) , Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (Dk. 69 Schaub), Burgstaller (Dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (Dk. 69 Furkan Dursun)
Gol: Dk. 67 Grgic (Radip Wien)
Sarı Kart: Dk. 48 Eren Elmalı (Trabzonspor)
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