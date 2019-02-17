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Trabzonspor taraftarlarından TFF tepkisi!

Trabzonspor taraftarları, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi tribünlerden TFF'yi protesto etti.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor taraftarlarından TFF tepkisi!
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17 Şubat 2019 16:06
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelirken maç öncesi yapılan TFF protestosu dikkat çekti.

Trabzonspor taraftarları, son haftalarda verilen hakem kararlarına protesto ederken ''Yeter artık'' kartonlarını çıkardılar.

Uzun bir süre kartonları tutan taraftarlar ardından TFF aleyhine tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

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