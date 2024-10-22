Trabzonspor, son 11 sezondaki en az gol yediği dönemi yaşıyor

Bu sezon 8 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Trabzonspor, savunmasıyla öne çıkarak son 11 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, son 11 sezondaki en az gol yediği dönemi yaşıyor
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22 Ekim 2024 13:55
Trendyol Süper Lig'de haftayı 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, bu sezon savunma performansıyla dikkati çekti.

Ligde ilk 8 maçında 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 11 sezon içinde en az gol yediği dönemi yaşararak maç başına 0,75 ortalama elde etti.

Karadeniz ekibi, en son 2013-2014 sezonunda yine kalesinde 6 gol görmüştü.

Bordo-mavililer, bu sezon 5 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda da bulunuyor.

DİĞER SEZONLAR

Trabzonspor, ilk 8 haftalara bakıldığında 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda 10, 2020-2021 sezonunda 15 gol yedi.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonu ile geçen sezon kalesinde 11'er gol gördü.

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçının 4'ünde gol yemezken, 2 maçta 1'er, 2 maçta da 2'şer kez topu filelerinden çıkardı.

Bordo-mavililer; 0-0 tamamlanan Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçları ile 1-0 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Karadeniz ekibi, kalesini gole kapatamadığı maçlarda, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'la 1-1, Bellona Kayserispor'la ise 2-2 berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

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