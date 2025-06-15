Trabzonspor savunmaya Caleta-Car'ı istiyor

Trabzonspor önümüzdeki sezon oluşturacağı kadro için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Fransa basınında adı Trabzonspor ile anılan stoper Duje Caleta- Car'ın bordo-mavili takımla görüştüğü iddia edildi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon formasını giyen 28 yaşında ve 1.93 boyundaki savunma oyuncusunun bordo-mavili yetkililerle bir araya geldiği öne sürülürken, Hırvat stoperin önerilen şartları değerlendirdiği ifade edildi.
Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caleta-Car, fazla süre alamadığı için Fransız ekibinden ayrılmayı planlıyor.
Geride kalan sezon Lyon'da 19 lig maçına çıkan Hırvat stoper, 1 gol kaydetti. Caleta-Car, 12 karşılaşmada ise kulübede kaldı.
Fransa basınında adı Trabzonspor ile anılan stoper Duje Caleta- Car'ın bordo-mavili takımla görüştüğü iddia edildi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon formasını giyen 28 yaşında ve 1.93 boyundaki savunma oyuncusunun bordo-mavili yetkililerle bir araya geldiği öne sürülürken, Hırvat stoperin önerilen şartları değerlendirdiği ifade edildi.
Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caleta-Car, fazla süre alamadığı için Fransız ekibinden ayrılmayı planlıyor.
Geride kalan sezon Lyon'da 19 lig maçına çıkan Hırvat stoper, 1 gol kaydetti. Caleta-Car, 12 karşılaşmada ise kulübede kaldı.
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