Trabzonspor - Samsunspor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Samsunspor: İlk 11'ler
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21 Aralık 2022 17:58
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trabzonspor, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Bartra, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut

Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat.



Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

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Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz karşılaşmada forma giyemeyecek, Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

67. kez Karadeniz derbisi

Trabzonspor ile Samsunspor tarihlerinde 67. kez karşı karşıya geliyor. İki Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında Trabzonspor 41, Samsunspor ise 14 kez galip gelmeyi başardı. Taraflar arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'daki oynanan maçların 28'ini kazanan Trabzonspor 4 maçı kaybederken 2 maç ise berabere tamamlandı.

Trabzonspor 5 maçtır kazanamıyor

Bordo mavili ekip, Süper Lig'e verilen aradan hemen önce oynadığı 2 resmi maçın yanı sıra oynadığı son 3 hazırlık maçında da galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'de Konyaspor'la 2-2 ve Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıktan sonra lige verilen arada 3 hazırlık maçı yaptı. Hull City ile 1-1 beraberek kalan Trabzonspor, Crystal Palace'la 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

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