Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayıyor

Trabzonspor'da mutlu sona 9 puan kaldı... Bordo Mavililer Rize'ye mağlup olmasına rağmen hiçbir şey kaybetmedi, çünkü en yakın takipçisi Konyaspor da Fenerbahçe'ye yenildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayıyor
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22 Mart 2022 15:32
Zirvede 15 puanlık fark korunurken, ligin son 8 haftasında Trabzonspor'a 9 puan şampiyonluk için yetiyor. Böyle bir durumda takipçileri tüm maçlarını kazansa dahi, Fırtına şampiyonluğunu ilan ediyor. Ancak Abdullah Avcı ve öğrencileri, işi fazla uzatmak istemiyor. Trabzonspor, Milli ara sonrası üst üste çıkacağı 3 maçı kazanıp, 15 Nisan'daki Karagümrük karşılaşmasında Akyazı'da tur atmayı hedefliyor.

Rekor 3 hafta kala...

3 Nisan'da Medical Park Stadı'nda Beşiktaş 'ı konuk edecek olan Fırtına, 8NisanCuma günü Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 15 Nisan Cuma günü ise Trabzon'da, Karagümrük mücadelesi var. Karadeniz ekibi 3'te 3 yaparsa, bitime 5 hafta varken mutlu sona ulaşacak ve 2013-2014'te 3 hafta kala (27Nisan) şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'yi geçip, rekor kıracak.

Daha erken de olabilir

Fırtına'nın şampiyonluğu daha erken garantileyeceği senaryolar da var. Öyle ki Trabzonspor, üst üste 2 maçını kazanıp, Konyaspor önündeki 2 karşılaşmada en az 3 puan kaybeder, Fenerbahçe de 2 haftanın 1'inde takılırsa, Bordo-Mavililer ipi göğüsleyecek. (Haber61)

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