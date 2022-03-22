Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayıyor

Zirvede 15 puanlık fark korunurken, ligin son 8 haftasında Trabzonspor'a 9 puan şampiyonluk için yetiyor. Böyle bir durumda takipçileri tüm maçlarını kazansa dahi, Fırtına şampiyonluğunu ilan ediyor. Ancak Abdullah Avcı ve öğrencileri, işi fazla uzatmak istemiyor. Trabzonspor, Milli ara sonrası üst üste çıkacağı 3 maçı kazanıp, 15 Nisan'daki Karagümrük karşılaşmasında Akyazı'da tur atmayı hedefliyor.



Rekor 3 hafta kala...



3 Nisan'da Medical Park Stadı'nda Beşiktaş 'ı konuk edecek olan Fırtına, 8NisanCuma günü Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 15 Nisan Cuma günü ise Trabzon'da, Karagümrük mücadelesi var. Karadeniz ekibi 3'te 3 yaparsa, bitime 5 hafta varken mutlu sona ulaşacak ve 2013-2014'te 3 hafta kala (27Nisan) şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'yi geçip, rekor kıracak.



Daha erken de olabilir



Fırtına'nın şampiyonluğu daha erken garantileyeceği senaryolar da var. Öyle ki Trabzonspor, üst üste 2 maçını kazanıp, Konyaspor önündeki 2 karşılaşmada en az 3 puan kaybeder, Fenerbahçe de 2 haftanın 1'inde takılırsa, Bordo-Mavililer ipi göğüsleyecek. (Haber61)





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