Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor yönetimi transferde hız kesmiyor.
Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan bordo-mavililerde sırada orta saha var.
Ertuğrul Doğan yönetimi, orta saha için transfer çalışmalarını sıklaştırırken, Çek medyası, Viktoria Plzen'in orta saha oyuncusu Lukas Cerv'i isteyen takımlardan birinin de Trabzonspor olduğunu yazdı.
Çek basınının haberine göre, 24 yaşındaki orta için bordo-mavililerin rakibi Norwich City ve Anderlecht.
Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde hem oyuncuyla hem de Viktoria Plzen idarecileri ile görüşeçeği belirtildi.
Trabzonspor bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif isimlere yönelecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 52 maça çıkan Cerv, takımına 4 gol ve 5 asist ile katkıda bulundu.
Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan bordo-mavililerde sırada orta saha var.
Ertuğrul Doğan yönetimi, orta saha için transfer çalışmalarını sıklaştırırken, Çek medyası, Viktoria Plzen'in orta saha oyuncusu Lukas Cerv'i isteyen takımlardan birinin de Trabzonspor olduğunu yazdı.
Çek basınının haberine göre, 24 yaşındaki orta için bordo-mavililerin rakibi Norwich City ve Anderlecht.
Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde hem oyuncuyla hem de Viktoria Plzen idarecileri ile görüşeçeği belirtildi.
Trabzonspor bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif isimlere yönelecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 52 maça çıkan Cerv, takımına 4 gol ve 5 asist ile katkıda bulundu.