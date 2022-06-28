Trabzonspor, Murat Cem'i Giresunspor'a kiraladı

Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Murat Cem Akpınar'ın Giresunspor'a bedelsiz kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Murat Cem'i Giresunspor'a kiraladı
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28 Haziran 2022 14:26
Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor'a bedelsiz kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

23 yaşındaki orta alan oyucusu geçen sezon 2'si lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 4 maçta 204 dakika forma giymişti.

 

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