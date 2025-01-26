Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor'un etkili olduğu ikinci periyotta farkın 5'e inmesine rağmen ilk devre 41-36 Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, üçüncü periyodunu 64-48 önde geçtiği karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 35'e çıkardı.
Bu arada, karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 yendi.
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26 Ocak 2025 18:25
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 mağlup etti.
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