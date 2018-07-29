21'DEN DAHA YAŞLI GÖRÜNÜYOR

BİCAKCİC'TE RAKİP HAMBURG

İtalyan basınından Trabzonspor için ilginç bir iddia daha geldi. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, bu nedenle kılı kırk yaran Karadeniz temsilcisinin, İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu'nun yerine ön libero baktığı ve bunun için de Lazio Kulübü'nün kapısını çalıp,için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.Kamerunlu 21 yaşındaki Minala için kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor'un Lazio'dan cevap beklediği de belirtildi. Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen, oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynayabilen geçen sezonu kiralık olarak Salernita'da geçirmişti. Bu futbolcu uzun süre dış görünüşünün daha yaşlı olması nedeniyle özellikle dış basında gündem konusu olmuştu.Trabzonspor'un renklerine katmak için büyük çaba harcadığı Hoffenheimlı stoper Ermin Bicakcic için devreye Hamburg'un girdiği belirtildi. Hoffenheim'ın 28 yaşındaki Boşnak savunma oyuncusunu 2.5-3 milyon euro bedelle satmak istediği kaydedildi. Öte yandan Trabzonspor'un tescile engel borçları kapatmak için 20 milyon lira aradığı öğrenildi. Bu para Ersun Yanal ve yardımcılarına ödenecek.