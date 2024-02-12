Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor XI: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.
Hatayspor XI: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğzuhan, Massanga, Görkem, Dele Bashiru, Rivas, Doğukan, Strandberg.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.
HATAYSPOR'DA SON DURUM
Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.
Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor XI: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.
Hatayspor XI: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğzuhan, Massanga, Görkem, Dele Bashiru, Rivas, Doğukan, Strandberg.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.
HATAYSPOR'DA SON DURUM
Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.