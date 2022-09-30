Trabzonspor, genç milli yıldızı istiyor

Trabzonspor, genç milli takımlarda da forma giyen Konyaspor'un 18 yaşındaki yıldız adayı Mehmet Ali Büyüksayar'ı gündemine aldı.



İhsan Derelioğlu ve İzleme Komitesi'nin defalarca takip ettiği Mehmet Ali Büyüksayar için Konyaspor ile pazarlıklar sürüyor. Kurmayların hedefi, bu genç yeteneği bir başka takıma kaptırmamak. Şartlarda anlaşma sağlanması halinde Mehmet Ali Büyüksayar, devre adasında bordo-mavili takımın yolunu tutacak.



GÜÇLÜ BİR SOL AYAĞI VAR



Ara transferde daha çok geleceği olan gençler üzerine planlamalar yapan Trabzonspor, bu plan doğrultusunda ilk yeteneği takıma katmak için girişimlere hız verdi. Uzunca bir süredir İzleme Komitesi'nin takip ettiği bu oyuncu Konyaspor altyapısından yetişen Mehmet Ali Büyüksayar. 18 yaşında olan genç yetenek Mehmet Ali Büyüksayar, güçlü bir sol ayağa sahip.



RESMİYETE DÖKÜLMESİ İSTENİYOR



Kolay adam eksilten, iyi ortalar yapan ve çok teknik bir yapıya sahip olan Mehmet Ali Büyüksayar, bu sezon büyük umutlarla başlayan ancak iptal edilen Rezerv Lig'de 3 maç oynadı ve 2 gol attı. Tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mehmet Ali Büyüksayar, U18 Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi. Buradan U19 Milli Takımı'na alınan genç yetenek ay-yıldızlı formayı 3 kez giydi. Trabzonspor İzleme Komitesi Sorumlusu İhsan Derelioğlu'nun Mehmet Ali Büyüksayar transferiyle bizzat ilgilendiği en kısa süre içinde bu işi resmiyete dökmek istediği ifade edildi.



Konyaspor yönetimi ve oyuncuyla yapılan görüşmeleri iyi gittiği de gelen bilgiler arasında. Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde Mehmet Ali Büyüksayar ara transfer döneminde bordo-mavili takıma katılacak.



Konyaspor altyapısından yetişen Mehmet Ali Büyüksayar, kanatlarda ve 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Çok iyi bir sol ayağa sahip olan 18 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksayar'ı seyredenler, "Geleceği çok parlak" yorumunu yapıyor.



(Karadeniz Gazetesi)





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