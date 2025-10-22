22 Ekim
Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç saha grafiğini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 10. haftasında evinde konuk edeceği ikas Eyüpspor karşısında galip gelerek art arda 4 maç kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki 10 karşılaşmada 1 mağlubiyet yaşadı.

22 Ekim 2025 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç saha grafiğini sürdürmek istiyor
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde konuk edeceği ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 131 hafta sonra 4 maç kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde iç sahada özellikle bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 9 haftada 20 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başlarında geldi.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Tekke yönetimindeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 10 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

- Evindeki son 10 maçta tek yenilgiyi Galatasaray'a karşı yaşadı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile son 10 maçta evindeki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 165 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

- İç saha galibiyetleri kupada final getirmişti

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

 
 
