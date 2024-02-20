Trabzonspor'dan tam isabet transfer: Meunier

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Thomas Meunier, hücum hattına inanılmaz katkı sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan tam isabet transfer: Meunier
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20 Şubat 2024 12:52
Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eledikten sonra ligde de Hatayspor ve Pendikspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Trabzonspor'da, 3 maçlık galibiyet serisinde özellikle bir isim ön plana çıktı; Thomas Meunier.

Bordo-Mavililer'in ara dönemdeki tek transferi olan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek, takıma katılır katılmaz kalitesini gösterdi.

3 MAÇTA 3 ASİST

Kupadaki Gençlerbirliği mücadelesinin ikinci yarısında oyuna giren ve ilk kez formayı giyen Meunier, Eren Elmalı'nın kritik golünde adrese teslim ortayla asisti yaptı.

Sonrasında Hatayspor maçında 11'de olan yıldız futbolcu, Trezeguet'ye aynı şekilde gol attırdı. Meunier, Pendikspor deplasmanında ise kendi yarattığı pozisyonda yaklaşık 60 metrelik koşusu sonrası şık bir ortayla Enis Destan'ı topla buluşturdu ve yine skora katkı sağladı.

AVCI'DAN EKSTRA GÖREV

Trabzonspor'daki ilk 3 maçında 3 asist yapan Meunier, lider özellikleriyle de fark yarattı. Maç içinde takım arkadaşlarını sürekli motive eden, zaman zaman da uyarılarda bulunan Belçikalı futbolcunun performansından Abdullah Avcı da çok memnun.

Meunier'e özellikle takım savunmasıyla ilgili ekstra sorumluluk veren Fırtına'nın hocası, oyuncunun transfer sürecinde de kilit rol oynamıştı.

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