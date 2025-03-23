Trabzonspor'dan Sabri Sarıoğlu'na tepki!

Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçlarında teknik direktör Sabri Sarıoğlu'nun yaptığı kadro tercihlerine tepki gösterdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'u 7'nci Grupta mücadele eden ve Portekiz ile 2-2, İngiltere ile ise 0-0 berabere biten maçlarda sahaya çıkarılan kadroların yanlış kurulduğunu ileri süren Güngör Şahinkaya, 23 yıl mili takımda görev yaparken, oluşum takımlarının kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlattı.
"AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL YAPMIŞ TAKIMIN OYUNCUSU YOK"
Şahinkaya, "U19 Avrupa elemelerine katılan milli takıma katkı sağlamak için, bu kategoride kulüpler düzeyinde şimdiye kadar Türk futbol tarihindeki en büyük başarıyı yakalayan Trabzonspor'dan futbolcu gönderiyoruz. Gönderilenler kadar, çağrılması gerekenler bile var. Ancak Juventus ve Atalanta gibi bu kategoride söz sahibi 2 İtalyan takımını saf dışı bırakarak çeyrek finallere kalan takımın başarılı oyuncularına ne hikmetse hak ettikleri gereken davet gelmiyor, oynama şansı tanınmıyor.
"STOPER OYUNCUSU SAĞ BEK OYNATILIYOR"
Stoper tandanslı oyuncu sağbek oynatılıyor. Ama bu mevkiinin başarılı oyuncusu Oğuzhan Yılmaz kenarda bekletiliyor. İlk maçta oynatılan Bican, ikinci maç kadrosunda sadece tek değişiklik yapılarak ilk 11'de oynatılmıyor. Boran Başkan 70'inci dakikada adeta zorla oyuna alınıyor. Bunu kazanım sağlaması ve galip gelmesi gereken milli takım adına anlamak ve kabul etmek mümkün değildir" dedi.
"BÜYÜK HATA YAPIYORLAR"
Milli takımların Türk milletinin takımı olduğunu vurgulayan Güngör Şahinkaya, "Kulüpler olarak biz de milli takıma en iyi şekilde hizmet etmek, katkı vermek için çaba gösteriyoruz. Çünkü bunu çok önemli bir görev olarak sayıyoruz. Oyuncularımızı da bu görev için de hazırlıyoruz. Ama futbolculara hak ettikleri görevi verme yerine, yanlış tercihlere yönelenler büyük hata, kayıplara sebep oluyorlar.
"HOCALAR OBJEKTİF DAVRANMAK ZORUNDALAR"
Siz böylesine önemli maçlarda devşirme mevkiiler yaratıyorsanız, o zaman bizleri başka şeyler düşünmeye zorluyorsunuz demektir. Şurası asla unutulmamalıdır. Milli takımlarda görev yapan teknik direktörlerimiz, hocalarımız objektif davranmak zorundadırlar. Hak edene hakkını teslim eden bir seçicilik, tercih yapmalıdırlar. Aksi takdirde kendilerine tevdi edilen milli görevi layıkıyla yerine getirmemişler, getiremiyorlar demektir" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, U19 Gelişim Ligi'nde gösterdiği başarılı performansa rağmen U19 Milli Takımı'na çağrılmayan Adnan Karahisar için tepki göstermişti.
Çarşı'nın açıklaması şu şekildeydi:
"İLAN!
Futbolculuk kariyerinde hem teorik hem de pratikte yakaladığı kalın çizgisiyle gözleri kamaştıran, toplu ve topsuz yaptığı hareketlerle hafızalara kazınan, milyonların dilinde pelesenk olmuş ve ancak kimsenin fark edemediği gizli özelliklere sahip, TFF yetkililerinin U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirdiği Sabri Sarıoğlu için teknik yapısına uygun forvet oyuncuları arıyor!
Sabri Sarıoğlu, gizli forvet oyuncularına büyük fırsatlar sunacak!
Aranan Özellikler:
＊Oscar ödüllü (Futbol sahasında ters takla performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş.)
＊Atomu parçalayan (Güçlü ve etkili olmasa da, fiziksel olarak üste çıkacak.)
＊Genç ve dinamik (U19 Milli Takım Teknik Direktörünün hedeflerine katkı sağlayabilecek.)
＊Şutu taca atmak...
＊Çok gizli santrafor (TÜRLÜ Futbolun inceliklerini bilen, savunmanın arkasında tehlikeli olan ancak bunu çok gizli bir şekilde yapan.)
Fırsat, yeteneklerinizi göstermeniz için burada!
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip genç yetenekler, başvurularını iletmek için lütfen TFF ile iletişime geçsin.
(*)Ayrıca, Sabri Sarıoğlu tarafından yapılacak mülakata katılacaklardır.
Başvurularınızı bekliyoruz!"
UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'u 7'nci Grupta mücadele eden ve Portekiz ile 2-2, İngiltere ile ise 0-0 berabere biten maçlarda sahaya çıkarılan kadroların yanlış kurulduğunu ileri süren Güngör Şahinkaya, 23 yıl mili takımda görev yaparken, oluşum takımlarının kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlattı.
"AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL YAPMIŞ TAKIMIN OYUNCUSU YOK"
Şahinkaya, "U19 Avrupa elemelerine katılan milli takıma katkı sağlamak için, bu kategoride kulüpler düzeyinde şimdiye kadar Türk futbol tarihindeki en büyük başarıyı yakalayan Trabzonspor'dan futbolcu gönderiyoruz. Gönderilenler kadar, çağrılması gerekenler bile var. Ancak Juventus ve Atalanta gibi bu kategoride söz sahibi 2 İtalyan takımını saf dışı bırakarak çeyrek finallere kalan takımın başarılı oyuncularına ne hikmetse hak ettikleri gereken davet gelmiyor, oynama şansı tanınmıyor.
"STOPER OYUNCUSU SAĞ BEK OYNATILIYOR"
Stoper tandanslı oyuncu sağbek oynatılıyor. Ama bu mevkiinin başarılı oyuncusu Oğuzhan Yılmaz kenarda bekletiliyor. İlk maçta oynatılan Bican, ikinci maç kadrosunda sadece tek değişiklik yapılarak ilk 11'de oynatılmıyor. Boran Başkan 70'inci dakikada adeta zorla oyuna alınıyor. Bunu kazanım sağlaması ve galip gelmesi gereken milli takım adına anlamak ve kabul etmek mümkün değildir" dedi.
"BÜYÜK HATA YAPIYORLAR"
Milli takımların Türk milletinin takımı olduğunu vurgulayan Güngör Şahinkaya, "Kulüpler olarak biz de milli takıma en iyi şekilde hizmet etmek, katkı vermek için çaba gösteriyoruz. Çünkü bunu çok önemli bir görev olarak sayıyoruz. Oyuncularımızı da bu görev için de hazırlıyoruz. Ama futbolculara hak ettikleri görevi verme yerine, yanlış tercihlere yönelenler büyük hata, kayıplara sebep oluyorlar.
"HOCALAR OBJEKTİF DAVRANMAK ZORUNDALAR"
Siz böylesine önemli maçlarda devşirme mevkiiler yaratıyorsanız, o zaman bizleri başka şeyler düşünmeye zorluyorsunuz demektir. Şurası asla unutulmamalıdır. Milli takımlarda görev yapan teknik direktörlerimiz, hocalarımız objektif davranmak zorundadırlar. Hak edene hakkını teslim eden bir seçicilik, tercih yapmalıdırlar. Aksi takdirde kendilerine tevdi edilen milli görevi layıkıyla yerine getirmemişler, getiremiyorlar demektir" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, U19 Gelişim Ligi'nde gösterdiği başarılı performansa rağmen U19 Milli Takımı'na çağrılmayan Adnan Karahisar için tepki göstermişti.
Çarşı'nın açıklaması şu şekildeydi:
"İLAN!
Futbolculuk kariyerinde hem teorik hem de pratikte yakaladığı kalın çizgisiyle gözleri kamaştıran, toplu ve topsuz yaptığı hareketlerle hafızalara kazınan, milyonların dilinde pelesenk olmuş ve ancak kimsenin fark edemediği gizli özelliklere sahip, TFF yetkililerinin U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirdiği Sabri Sarıoğlu için teknik yapısına uygun forvet oyuncuları arıyor!
Sabri Sarıoğlu, gizli forvet oyuncularına büyük fırsatlar sunacak!
Aranan Özellikler:
＊Oscar ödüllü (Futbol sahasında ters takla performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş.)
＊Atomu parçalayan (Güçlü ve etkili olmasa da, fiziksel olarak üste çıkacak.)
＊Genç ve dinamik (U19 Milli Takım Teknik Direktörünün hedeflerine katkı sağlayabilecek.)
＊Şutu taca atmak...
＊Çok gizli santrafor (TÜRLÜ Futbolun inceliklerini bilen, savunmanın arkasında tehlikeli olan ancak bunu çok gizli bir şekilde yapan.)
Fırsat, yeteneklerinizi göstermeniz için burada!
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip genç yetenekler, başvurularını iletmek için lütfen TFF ile iletişime geçsin.
(*)Ayrıca, Sabri Sarıoğlu tarafından yapılacak mülakata katılacaklardır.
Başvurularınızı bekliyoruz!"