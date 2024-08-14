Trabzonspor'dan Göztepe'ye iki yıldız önerisi

İki sezon sonra döndüğü Süper Lig'e Antalya beraberliği ile başlayan Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden hareketlendi.
Bordo-mavililer, ileri uçta yaşadığı problem nedeniyle bonservisi Southampton'da bulunan geçen yılki golcüsü Paul Onuachu için İngiliz ekibinin kapısını bu kez yeni bir teklifle çaldı. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı golcü karşılığında Southampton'a 6.1 milyon euro önerdi.
SON TEKLİFE SICAK BAKILDI
Ayrıca bonservis bedelinin yanı sıra Trabzon yönetimi, bonservisleri Göztepe'ye verilmek üzere Yunan kanat oyuncusu Taxiarchis Fountas ve milli takımın da golcüsü olan Umut Bozok'u teklif etti. İngiliz ekibi Southampton'ın Trabzon yönetiminden gelen son teklife sıcak baktığı belirtilirken, Sarı-kırmızılı teknik direktör Stanimir Stoliov'un da Fountas ve Umut'un Göz-Göz'e katılmasına onay verebileceği öğrenildi.
KARİYERLERİ
Trabzonspor'a geçen sezon Amerika'dan transfer edilen 28 yaşındaki Fountas kariyerinde Athens, Salzburg, Panionios gibi ekiplerde de forma giydi. İki yıldır bordo-mavili formayı terleten Umut Bozok ise Troyes, Kasımpaşa ve Lorient'te görev yaptı.
Bordo-mavililer, ileri uçta yaşadığı problem nedeniyle bonservisi Southampton'da bulunan geçen yılki golcüsü Paul Onuachu için İngiliz ekibinin kapısını bu kez yeni bir teklifle çaldı. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı golcü karşılığında Southampton'a 6.1 milyon euro önerdi.
SON TEKLİFE SICAK BAKILDI
Ayrıca bonservis bedelinin yanı sıra Trabzon yönetimi, bonservisleri Göztepe'ye verilmek üzere Yunan kanat oyuncusu Taxiarchis Fountas ve milli takımın da golcüsü olan Umut Bozok'u teklif etti. İngiliz ekibi Southampton'ın Trabzon yönetiminden gelen son teklife sıcak baktığı belirtilirken, Sarı-kırmızılı teknik direktör Stanimir Stoliov'un da Fountas ve Umut'un Göz-Göz'e katılmasına onay verebileceği öğrenildi.
KARİYERLERİ
Trabzonspor'a geçen sezon Amerika'dan transfer edilen 28 yaşındaki Fountas kariyerinde Athens, Salzburg, Panionios gibi ekiplerde de forma giydi. İki yıldır bordo-mavili formayı terleten Umut Bozok ise Troyes, Kasımpaşa ve Lorient'te görev yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU