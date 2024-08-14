Trabzonspor'dan Göztepe'ye iki yıldız önerisi

Trabzonspor, Paul Onuachu transferi karşılığında Göztepe'ye Taxiarchis Fountas ve Umut Bozok'u önerdi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Göztepe'ye iki yıldız önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 14:36
İki sezon sonra döndüğü Süper Lig'e Antalya beraberliği ile başlayan Göztepe ile Trabzonspor arasındaki transfer hattı yeniden hareketlendi.

Bordo-mavililer, ileri uçta yaşadığı problem nedeniyle bonservisi Southampton'da bulunan geçen yılki golcüsü Paul Onuachu için İngiliz ekibinin kapısını bu kez yeni bir teklifle çaldı. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı golcü karşılığında Southampton'a 6.1 milyon euro önerdi.

SON TEKLİFE SICAK BAKILDI

 

Ayrıca bonservis bedelinin yanı sıra Trabzon yönetimi, bonservisleri Göztepe'ye verilmek üzere Yunan kanat oyuncusu Taxiarchis Fountas ve milli takımın da golcüsü olan Umut Bozok'u teklif etti. İngiliz ekibi Southampton'ın Trabzon yönetiminden gelen son teklife sıcak baktığı belirtilirken, Sarı-kırmızılı teknik direktör Stanimir Stoliov'un da Fountas ve Umut'un Göz-Göz'e katılmasına onay verebileceği öğrenildi.

KARİYERLERİ 

Trabzonspor'a geçen sezon Amerika'dan transfer edilen 28 yaşındaki Fountas kariyerinde Athens, Salzburg, Panionios gibi ekiplerde de forma giydi. İki yıldır bordo-mavili formayı terleten Umut Bozok ise Troyes, Kasımpaşa ve Lorient'te görev yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery