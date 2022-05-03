Trabzonspor'dan 1 Milyar TL'lik astronomik proje

Yönetim karar aldı, Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı, stadın önüne şampiyonluk anıtı dikilecek. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek.

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Trabzonspor'dan 1 Milyar TL'lik astronomik proje
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03 Mayıs 2022 12:48
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamayla şampiyonluk anısına stat önünde bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.

Yönetim olarak, şampiyonluğun kalıcı bir hatirası olması adına böyle bir karar aldıklarını belirten Ağaoğlu, kupa anıtını taraftarın desteğiyle inşa edeceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1'er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz" dedi.

Hedeflenen sayıya ulaşıldığında Bordo-Mavili Kulüp 1 milyar TL gelir elde etmiş olacak.

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