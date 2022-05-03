Trabzonspor'dan 1 Milyar TL'lik astronomik proje

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamayla şampiyonluk anısına stat önünde bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.



Yönetim olarak, şampiyonluğun kalıcı bir hatirası olması adına böyle bir karar aldıklarını belirten Ağaoğlu, kupa anıtını taraftarın desteğiyle inşa edeceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1'er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz" dedi.



Hedeflenen sayıya ulaşıldığında Bordo-Mavili Kulüp 1 milyar TL gelir elde etmiş olacak.





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