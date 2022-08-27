Bordo-mavililer, 2019- 2020 sezonunda 16.5 milyon Euro bonservis bedeli + Edgar IE + bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere. Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan ve 3-1 kazandıkları Ajaccio maçına ilk 11'de başlayıp, jeneriklik bir de gol atan 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu.

BAŞKAN AĞAOĞLU MESAJI VERDİ

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo-mavililer, altyapısından yetişen ve şu anda Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı için girişimlerde bulundu.Yusuf Yazıcı'nın da Trabzonspor'da tekrar forma giyme isteğinin olduğu, bu nedenle bu transferde olumlu bir sonuç çıkabileceği gündeme geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yaptığı açıklamada, "1-2 yerli oyuncu daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.Lille'deki ikinci sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve 48 maçta 14 gol, 5 asist kaydeden Yusuf Yazıcı, geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi. 10 karşılaşmada 8 gol atan Yusuf, bu sezon tekrar Lille'e döndü.