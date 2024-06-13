Trabzonspor'da yeni yerli adayı Görkem

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Hataysporlu Görkem Sağlam'ı transfer listesine dahil etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yeni yerli adayı Görkem
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13 Haziran 2024 12:10
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da, Ankaragücü'nden Efkan Bekiroğlu'nun transfer edilmesi yüksek ihtimal. Gündeme giren diğer isim Galatasaray'dan Taylan Antalyalı olmuştu. Hataysporlu Görkem Sağlam'ın da adaylar arasında bulunduğu öğrenildi.

Almanya doğumlu 26 yaşındaki orta saha, geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıktı; 2 gol atıp, 4 asist yaptı.

Görkem'in sosyal medya hesabından Trabzonspor bayraklı paylaşımda bulunması iddiaları güçlendirdi.

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