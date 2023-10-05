Trabzonspor'da Umut Bozok kayıp

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Trabzonspor'a transfer olan Umut Bozok adeta kayıpları oynuyor.
Onuachu geldikten sonra adeta formayı unutan Umut Bozok, son 3 lig maçında 1 dakika dahi süre bulamadı.
Enis Destan'ın yükselen performansının ardından 3. forvet durumuna gelen Umut'un, devre arasında transfer durumu gündeme gelebilir.
Bu sezon ligde gol atamayan Bozok, özellikle kaybedilen Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Onuachu geldikten sonra adeta formayı unutan Umut Bozok, son 3 lig maçında 1 dakika dahi süre bulamadı.
Enis Destan'ın yükselen performansının ardından 3. forvet durumuna gelen Umut'un, devre arasında transfer durumu gündeme gelebilir.
Bu sezon ligde gol atamayan Bozok, özellikle kaybedilen Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.