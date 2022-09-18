Trabzonspor'da tartışılan penaltı kararları

GAZİANTEP'TE PENALTI BEKLENTİSİ

İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 41. dakikasında penaltı kazanırken, bu karar tartışmalara neden oldu.Mücadelenin bu dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve orta yapan Trezeguet'in vuruşu, Matej Hanousek'in ayağından sekerek eline geldi. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.Trabzonspor'da penaltıda topun başına geçen Tasos Bakasetas, durumu 2-2'ye taşıdı.Gaziantep FK da karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı bekledi. Soldan Furkan'ın içeriye gönderdiği topta Trezeguet topu uzaklaştırdı. Gaziantepli futbolcular Mısırlı oyuncun topa elle müdahale ettiğini düşünse de Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, pozisyona şiddetli bir şekilde itiraz etmesinin ardından sarı kart gördü.