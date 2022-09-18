Trabzonspor'da tartışılan penaltı kararları

Trabzonspor'un, kendi sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Trabzonspor'un ardından Gaziantep FK da bir pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Mete Kalkavan, oyunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da tartışılan penaltı kararları
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18 Eylül 2022 18:18
Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 41. dakikasında penaltı kazanırken, bu karar tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin bu dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve orta yapan Trezeguet'in vuruşu, Matej Hanousek'in ayağından sekerek eline geldi. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor'da penaltıda topun başına geçen Tasos Bakasetas, durumu 2-2'ye taşıdı.

GAZİANTEP'TE PENALTI BEKLENTİSİ

Gaziantep FK da karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı bekledi. Soldan Furkan'ın içeriye gönderdiği topta Trezeguet topu uzaklaştırdı. Gaziantepli futbolcular Mısırlı oyuncun topa elle müdahale ettiğini düşünse de Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, pozisyona şiddetli bir şekilde itiraz etmesinin ardından sarı kart gördü.

İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon





Gaziantep FK'nın penaltı beklediği an



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