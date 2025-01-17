Trabzonspor'da Savic geri dönüyor!

Trabzonspor'un yaz dönemindeki en flaş transferi olan Stefan Savic, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak... Ligde sadece 3 maçta oynayabilen 34 yaşındaki Karadağlı yıldız, pazartesi günü Sivasspor maçıyla geri dönüyor.
Geçen haftadan bu yana antrenmanlara çıkan Savic, kesin olarak 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak. Fakat teknik direktör Şenol Güneş, Savic'i ilk 11'e koyup koymayacağına henüz karar vermedi. Stoperde Arseniy Batagov'un yeri garanti. Eğer Savic yedek bekletilirse, yanında yine John Lundstram'ın oynaması bekleniyor.
19 Eylül'deki Kayserispor maçında sakatlanan Savic, eğer istikrarlı şekilde oynamaya başlarsa stopere sadece tek oyuncu transferi düşünülüyor.
Geçen haftadan bu yana antrenmanlara çıkan Savic, kesin olarak 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak. Fakat teknik direktör Şenol Güneş, Savic'i ilk 11'e koyup koymayacağına henüz karar vermedi. Stoperde Arseniy Batagov'un yeri garanti. Eğer Savic yedek bekletilirse, yanında yine John Lundstram'ın oynaması bekleniyor.
19 Eylül'deki Kayserispor maçında sakatlanan Savic, eğer istikrarlı şekilde oynamaya başlarsa stopere sadece tek oyuncu transferi düşünülüyor.