Trabzonspor'da Onuachu'nun alternatifi Durosinmi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor, önceliğini forvet transferine verdi.
"DUROSINMI GÜNDEMDE"
Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın da nabız yokladığı Nijeryalı oyuncu Rafiu Durosinmi ile ilgileniyor.
"PERFORMANSI"
Çekya takımı Viktoria Plzen'de forma giyen 1.92 boyundaki Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezon 22 maçta 9 gol, 4 asist üretti.
Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki Rafiu Durosinmi'nin 7 milyon euro market değeri bulunuyor.
"DUROSINMI GÜNDEMDE"
Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın da nabız yokladığı Nijeryalı oyuncu Rafiu Durosinmi ile ilgileniyor.
"PERFORMANSI"
Çekya takımı Viktoria Plzen'de forma giyen 1.92 boyundaki Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezon 22 maçta 9 gol, 4 asist üretti.
Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki Rafiu Durosinmi'nin 7 milyon euro market değeri bulunuyor.
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