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Trabzonspor'da Onuachu'nun alternatifi Durosinmi!

Trabzonspor, Beşiktaş'ın da nabız yokladığı Nijeryalı forvet oyuncusu Rafiu Durosinmi'yi gündemine aldı.

calendar 26 Haziran 2025 10:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Onuachu'nun alternatifi Durosinmi!
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor, önceliğini forvet transferine verdi. 

"DUROSINMI GÜNDEMDE"

Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın da nabız yokladığı Nijeryalı oyuncu Rafiu Durosinmi ile ilgileniyor.

"PERFORMANSI"

Çekya takımı Viktoria Plzen'de forma giyen 1.92 boyundaki Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezon 22 maçta 9 gol, 4 asist üretti.

Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki Rafiu Durosinmi'nin 7 milyon euro market değeri bulunuyor. 

 
 


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