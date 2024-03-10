Trabzonspor'da Nicolas Pepe fırtınası!

Sürpriz bir şekilde hocası Abdullah Avcı tarafından ileri uçta görevlendirilen Nicolas Pepe, ilk yarıda muazzam bir futbol oynadı.



Neredeyse tüm hücum aksiyonlarının içerisinde olan Fildişili yıldız, ilk 45'te skora etki edemedi. Ancak Pepe, ikinci devrede adeta coştu.



28 yaşındaki oyuncu, önce 70'de Trezeguet'nin golü öncesinde asisti yapan isim oldu.



Tecrübeli futbolcu, 6 dakika sonra ise bu kez rakip fileleri havalandırıp, konuk takımın ümitlerini bitirdi.





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