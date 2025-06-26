Trabzonspor'da mutlu son: Paul Onuachu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, golcü transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-Mavililer'in Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
Sabah Spor'un verdiği bilgiye göre, oyuncunun geliş programı netleşti. Onuachu pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı.
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Bordo-Mavililer'in Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
Sabah Spor'un verdiği bilgiye göre, oyuncunun geliş programı netleşti. Onuachu pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı.
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