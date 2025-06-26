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Trabzonspor'da mutlu son: Paul Onuachu!

Trabzonspor, Paul Onuachu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Onuachu, Pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek.

calendar 26 Haziran 2025 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da mutlu son: Paul Onuachu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-Mavililer'in Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Sabah Spor'un verdiği bilgiye göre, oyuncunun geliş programı netleşti. Onuachu pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI

Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı. 

 
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