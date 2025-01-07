Trabzonspor'da kupa öncesi tek eksik!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kupa öncesi tek eksik!
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07 Ocak 2025 14:15
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.

Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı bulunuyor.

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