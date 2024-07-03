Trabzonspor'da iki seçenek: Szalai ya da Folcarelli

Stoper, orta saha ve hücuma takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayı ile iki kilit oyuncuya yöneldi.
ATTILA SZALAI
Fırtına'da, bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Hoffenheim'e 14 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Atilla Szalai'nin kiralık olarak alınması gündeme geldi. 26 yaşındaki Macar stoper, bu teklifi kabul ederken kulüpler arasındaki görüşmelerin de oldukça olumlu geçtiği ve kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
JABOL FOLCARELLI
Ayrıca yönetim, Tim- Jabol Folcarelli'yi yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi AC Ajaccio ile yapılan tüm görüşmelere rağmen transferi için onay alınamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslar başladı. Trabzonspor bu transferi bonservis bedeli ile gerçekleştirerek, scout ekibinin alınmasını çok istediği bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
ATTILA SZALAI
Fırtına'da, bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Hoffenheim'e 14 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Atilla Szalai'nin kiralık olarak alınması gündeme geldi. 26 yaşındaki Macar stoper, bu teklifi kabul ederken kulüpler arasındaki görüşmelerin de oldukça olumlu geçtiği ve kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
JABOL FOLCARELLI
Ayrıca yönetim, Tim- Jabol Folcarelli'yi yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi AC Ajaccio ile yapılan tüm görüşmelere rağmen transferi için onay alınamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslar başladı. Trabzonspor bu transferi bonservis bedeli ile gerçekleştirerek, scout ekibinin alınmasını çok istediği bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
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