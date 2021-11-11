Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen imza aşamasında

Trabzonspor, alt yapısından yetişen Hüseyin Türkmen ile yeni sözleşme için anlaşma aşamasına geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen imza aşamasında
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11 Kasım 2021 10:01
Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Edgar'ın arkasında yedek kalan ancak oynadığı maçlarda kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiren Hüseyin Türkmen'le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi.

4 YILLIK YENİ KONTRAT

Bordo-mavili kulüple 1 yılı opsiyonlu 2023'e kadar mukavelesi olan Hüseyin, 4 yıllık yeni kontrat teklifini büyük ölçüde kabul etti. Başarılı futbolcunun birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor.

Trabzonspor daha önce iç transferde Erce Kardeşler, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile anlaşmaya varmıştı.


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