Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'den korkutan haber!

Çaykur Didi Stadı'nın kötü zemini maç öncesinde dikkat çekerken, ne yazık ki korkulan oldu... Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, 20. dakikada zeminin iyice bozuk olan kısmında acı içinde kendini yere bıraktı. Sol bileği tutan Hüseyin ayağa kalkamazken, sedyeyle kenara alındı.
Bu esnada gözyaşlarını tutamayan başarılı defans oyuncusunun aşil tendonu yırtıldı. MR sonrasında Hüseyin'in kesin durumu netleşecek. Başarılı oyuncunun sahalara dönüş süreci en az 7-8 ayı bulması bekleniyor.
Trabzonspor da Hüseyin'in sakatlığıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Bordo-Mavililer'den yapılan duyuruda, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır" dedi" ifadeleri kullanıldı.
Bu esnada gözyaşlarını tutamayan başarılı defans oyuncusunun aşil tendonu yırtıldı. MR sonrasında Hüseyin'in kesin durumu netleşecek. Başarılı oyuncunun sahalara dönüş süreci en az 7-8 ayı bulması bekleniyor.
Trabzonspor da Hüseyin'in sakatlığıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Bordo-Mavililer'den yapılan duyuruda, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır" dedi" ifadeleri kullanıldı.