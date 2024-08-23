Trabzonspor'da gol sıkıntısı!

Trabzonspor, St. Gallen ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle döndü.
Bordo-mavililerde bu maçla birlikte gol yollarında yaşanan sıkıntı ortaya çıktı. Trabzonspor, oynadığı son 4 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Rapid Wien maçları, Sivasspor ve St. Gallen karşısında fileleri havalandıramadı.
Bordo-mavililerde bu maçla birlikte gol yollarında yaşanan sıkıntı ortaya çıktı. Trabzonspor, oynadığı son 4 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Rapid Wien maçları, Sivasspor ve St. Gallen karşısında fileleri havalandıramadı.
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