Trabzonspor'da gol sıkıntısı!

Trabzonspor, oynadığı son 4 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da gol sıkıntısı!
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23 Ağustos 2024 11:19
Trabzonspor, St. Gallen ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle döndü.

Bordo-mavililerde bu maçla birlikte gol yollarında yaşanan sıkıntı ortaya çıktı. Trabzonspor, oynadığı son 4 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Rapid Wien maçları, Sivasspor ve St. Gallen karşısında fileleri havalandıramadı.

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