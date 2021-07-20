Trabzonspor'da genç oyuncu sakatlandı

Trabzonspor, defans oyuncusu Faruk Can Genç'in sakatlandığını açıkladı.

Haber; AA
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Trabzonspor'da genç oyuncu sakatlandı
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20 Temmuz 2021 17:04
Trabzonspor Kulübü, defans oyuncusu Faruk Can Genç'in antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanması nedeniyle tedavisine başlandığını belirtti.

Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcunun dün akşam yapılan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe aldığını bildirdi.

Çelik, "Oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

 


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