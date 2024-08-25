Trabzonspor'da Batista Mendy'ye İtalya'dan talip

Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı yetenekli futbolcu Batista Mendy transferin gözdesi haline geldi. İngiliz ekiplerinin ilgi gösterdiği Mendy'e bu kez İtalya'dan talip çıktı.
Kuzey Ekspres'in haberine göre; 24 yaşındaki Fransız ön liberoya İtalya'dan Torino'nun talip oldu ve transfer görüşmelerinin başladı.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İtalyanların Mendy için yaptığı ilk teklifin 8 Milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Daha önce Crystal Palace'ın da istediği Mendy için Trabzonspor'un en az 10 Milyon Euro bonservis bedeli istediği basına yansımıştı.
4.4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon euro karşılığında Angers'ten transfer edilmişti.
Kuzey Ekspres'in haberine göre; 24 yaşındaki Fransız ön liberoya İtalya'dan Torino'nun talip oldu ve transfer görüşmelerinin başladı.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İtalyanların Mendy için yaptığı ilk teklifin 8 Milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Daha önce Crystal Palace'ın da istediği Mendy için Trabzonspor'un en az 10 Milyon Euro bonservis bedeli istediği basına yansımıştı.
4.4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon euro karşılığında Angers'ten transfer edilmişti.