Trabzonspor'da Batista Mendy'ye İtalya'dan talip

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Batista Mendy'e talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Batista Mendy'ye İtalya'dan talip
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25 Ağustos 2024 00:15
Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı yetenekli futbolcu Batista Mendy transferin gözdesi haline geldi. İngiliz ekiplerinin ilgi gösterdiği Mendy'e bu kez İtalya'dan talip çıktı.

Kuzey Ekspres'in haberine göre; 24 yaşındaki Fransız ön liberoya İtalya'dan Torino'nun talip oldu ve transfer görüşmelerinin başladı.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyanların Mendy için yaptığı ilk teklifin 8 Milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Daha önce Crystal Palace'ın da istediği Mendy için Trabzonspor'un en az 10 Milyon Euro bonservis bedeli istediği basına yansımıştı.



4.4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon euro karşılığında Angers'ten transfer edilmişti.  

 
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