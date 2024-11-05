Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da takımın golcü yıldızı Simon Banza ile ilgili gelişmeler yaşandı.
SEZONU BORDO MAVİLİ FORMAYLA TAMAMLAYACAK
Fenerbahçe derbisindeki performansıyla göz dolduran Banza'nın Braga ile olan sözleşmesinde 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. Ama FIFA kuralları gereği Banza, sezon ortasında Trabzonspor'dan ayrılamayacak ve sezonu bordo-mavili formayla tamamlayacak. Kongolu oyuncu için Braga'ya herhangi bir takım 40 milyon euro ödese dahi, sezon başında Braga'da oynamış ve şu an Trabzonspor forması giyen Banza, FIFA'nın bir sezonda 3 takımda oynama yasağı nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılamayacak. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun sezon ortasında transfer olacağı yönündeki endişeleri bertaraf etmiş durumda.
PERFORMANSI
Bordo Mavili formayla 7 maça çıkan Demokratik Kongolu yıldız 6 gol attı.
Trabzonspor'a Simon Banza'dan müjdeli haber
Simon Banza'nın Braga'da 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olsa da FIFA kuralları gereği sezonu Trabzonspor'da tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da takımın golcü yıldızı Simon Banza ile ilgili gelişmeler yaşandı.
- 13:40 Karim Benzama'dan Mbappe'ye tavsiye!
- 13:34 CANLI: Giovanni van Bronckhorst
- 13:30 Çulcu'dan iddia; "UEFA, Türk hakemlerini inceliyor"
- 13:22 TFF'den Beşiktaş - Maccabi maçı için açıklama
- 13:19 Manisa Basket, Peristeri deplasmanında
- 13:18 Barnes ameliyat olmayacak, en az 2 hafta daha yok
- 13:18 NBA, hakkında tekrar açtığı soruşturma açtığı Hayes ile işbirliği içinde
- 13:16 Napoli'den Osimhen açıklaması
- 13:05 Aliağa Petkimspor'un konuğu Unicaja
- 12:58 Beşiktaş'ta Onana gözden çıkartıldı!
- 12:56 Konyaspor'da goller kanatlardan geliyor
- 12:46 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor
- 12:41 VakıfBank'ın gözü zirvede
- 12:36 76ers siftahını 15 sayıyla yapan George: "Biraz paslanmışım"
- 12:36 Michael Jordan'ın 1997 sezonu forması, 4,68 milyon dolara satıldı
- 12:36 Trabzonspor'da kötü tablo rakamlara yansıdı!
- 12:35 Davis, bilek sakatlığı üzerine: "Tam da canımı yakan yer"
- 12:32 Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kupanın peşinde
- 12:24 Fatih Altaylı: "Bir G.Saraylı olarak teşekkürler Ali Koç"
- 12:19 Avrupa'da hakemler belli oldu!
- 12:14 Trabzonspor'un orta sahası dibe vurdu
- 12:05 Trabzonspor'a Simon Banza'dan müjdeli haber
- 11:58 Hakemler için flaş iddia: Derbi istemiyorlar!
- 11:52 Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki en kötü günleri
- 11:46 TFF'den reklam panoları için puan silme cezası
- 11:42 Beşiktaş Avrupa'da 248. maçına çıkacak
- 11:25 Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
- 11:23 Tatum: "Hayward geldiğinde, takas edilmek istemiştim"
- 11:23 Popovich, hastalığı nedeniyle bir süre Spurs'ten uzak kalacak
- 11:23 Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya
- 11:10 Fenerbahçe'ye iyi haber: Djiku
- 11:09 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!
- 11:03 Dzeko'nun atamadığı iki takım kaldı
- 10:33 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: İrfan Can
- 10:33 Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftara tepki
- 10:31 Süper Lig'de yabancı hakem için düğmeye basıldı
- 10:23 Türkiye Kupası'nda kura çekimi zamanı!
- 10:21 Doğan'ın inancı: "O operasyon bana!"
- 09:57 Fenerbahçe'de Tadic'e yeni sözleşme!
- 09:51 Beşiktaş'ta Al Musrati, kulübeye mahkum
- 09:50 Fenerbahçe'de galibiyetin mimarı Mourinho!
- 09:36 Beşiktaş'ta bile bile lades!
- 09:17 Beşiktaş, Rashica'yı riske atmayacak
- 09:14 Alperen Şengün, Knicks'i double-double'ı ile yıktı!
- 09:10 Hacıosmanoğlu ve hakemler arasında FETÖ gerginliği
- 09:09 Okan Buruk'tan Tottenham'a çift forvet!
- 09:08 Sahne senin Hekimoğlu
- 08:56 Beşiktaş'ın gündemi: "Bize ilaç olur!"
- 08:52 Fenerbahçe'de yeni kahraman Amrabat
- 08:51 İyi teknik direktör formülü; 6-8 numara
- 08:21 Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de gündem oldu
- 08:21 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
- 08:15 Trabzonspor'dan TFF'ye toplantı talebi!
- 07:59 Fenerbahçe, Real Madrid'i bile solladı
- 07:53 Spor yazarlarından Mourinho yorumu
- 07:38 Galatasaray'dan tarihi hamle: Victor Osimhen
- 01:14 Acun Ilıcalı: "Fenerbahçe'ye her hafta hata yapılıyor"
- 01:05 Celta Vigo, on kişi kalan Getafe'yi tek golle geçti
- 01:05 Fulham'dan uzatmalarda inanılmaz geri dönüş
- 00:50 Lazio, galibiyet serisini üçe yükseltti
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de gündem oldu
Celta Vigo, on kişi kalan Getafe'yi tek golle geçti
Fulham'dan uzatmalarda inanılmaz geri dönüş
Lazio, galibiyet serisini üçe yükseltti
Balotelli geri döndü, Parma kazandı
Ruben Amorim: "Yeni Alex Ferguson diyebilirler"
Tottenham, Son'un sözleşmesini uzatıyor
Naby Keita'dan Hatayspor için açıklama!
Altay Bayındır, Ruben Amorim'i bekliyor
Bruno'ya Erik ten Hag tepkisi!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Süper Lig'de yabancı hakem için düğmeye basıldı
-
2
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftara tepki
-
3
Fatih Altaylı: "Bir G.Saraylı olarak teşekkürler Ali Koç"
-
4
Naby Keita'dan Hatayspor için açıklama!
-
5
Okan Buruk'tan Tottenham'a çift forvet!
-
6
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: İrfan Can
-
7
UEFA: "Kararı Türk makamları aldı"
-
8
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
-
9
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
-
10
Hacıosmanoğlu ve hakemler arasında FETÖ gerginliği