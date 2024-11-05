Trabzonspor'a Simon Banza'dan müjdeli haber

Simon Banza'nın Braga'da 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olsa da FIFA kuralları gereği sezonu Trabzonspor'da tamamlayacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Simon Banza'dan müjdeli haber
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05 Kasım 2024 12:05

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da takımın golcü yıldızı Simon Banza ile ilgili gelişmeler yaşandı.

SEZONU BORDO MAVİLİ FORMAYLA TAMAMLAYACAK

Fenerbahçe derbisindeki performansıyla göz dolduran Banza'nın Braga ile olan sözleşmesinde 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. Ama FIFA kuralları gereği Banza, sezon ortasında Trabzonspor'dan ayrılamayacak ve sezonu bordo-mavili formayla tamamlayacak. Kongolu oyuncu için Braga'ya herhangi bir takım 40 milyon euro ödese dahi, sezon başında Braga'da oynamış ve şu an Trabzonspor forması giyen Banza, FIFA'nın bir sezonda 3 takımda oynama yasağı nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılamayacak. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun sezon ortasında transfer olacağı yönündeki endişeleri bertaraf etmiş durumda.

PERFORMANSI

Bordo Mavili formayla 7 maça çıkan Demokratik Kongolu yıldız 6 gol attı. 

 
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