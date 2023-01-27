Trabzonspor'a Hamsik'ten kötü haber

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a tecrübeli ismi Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.
Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın antrenmanda sağ baldır bölgesinde ağrı hissettiğini ve maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın antrenmanda sağ baldır bölgesinde ağrı hissettiğini ve maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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