Trabzonspor'a Hamsik'ten kötü haber

Trabzonspor'da Marek Hamsik, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'a Hamsik'ten kötü haber
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27 Ocak 2023 15:09
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a tecrübeli ismi Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.

Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın antrenmanda sağ baldır bölgesinde ağrı hissettiğini ve maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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