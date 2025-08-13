13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Trabzonspor'a Fenerbahçe'den yıldız!

Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Emre Mor için girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin, yıldız oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

calendar 13 Ağustos 2025 10:02
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Fenerbahçe'den yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GÜNDEM EMRE MOR

Bordo-mavililer, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor için girişimlerini sürdürüyor.

TRABZON YÖNETİMİ TEMASTA


Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeri ile Trabzonspor yönetiminin temas halinde olduğu öğrenildi.

800 BİN EURO 

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği Emre Mor için masada konuşulan rakamın 800 bin euro civarında olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (61Saat) 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.