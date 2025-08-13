Yeni sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
GÜNDEM EMRE MOR
Bordo-mavililer, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor için girişimlerini sürdürüyor.
TRABZON YÖNETİMİ TEMASTA
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeri ile Trabzonspor yönetiminin temas halinde olduğu öğrenildi.
800 BİN EURO
Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği Emre Mor için masada konuşulan rakamın 800 bin euro civarında olduğu belirtiliyor.
PERFORMANSI
Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (61Saat)
