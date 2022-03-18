Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 3-2'lik skorla kazandı.



Kar yağışı nedeniyle 20 dakika tehirle başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Benzer şekilde kar temizleme çalışmaları nedeniyle ikinci yarı da geç başladı.



Trabzonspor, 48. dakikada Abdülkadir Ömür ile gol perdesini açarak öne geçti.



Çaykur Rizespor, 59 ve 64. dakikalarda iki penaltı golüyle öne geçti. Trabzonspor, 70. dakikada Djaniny ile bir kez daha skora dengeyi getirdi.



Joel Pohjanpalo, 90+4. dakikada penaltı vuruşunda takımına galibiyeti getirdi.



Çaykur Rizespor'e 9 maç sonra yenilen ve Süper Lig'deki 13 maçlık yenilmezlik serisi de biten Trabzonspor, 70 puanda kaldı. Süper Lig'deki 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren Rizespor, 26 puana yükseldi.



Trabzonspor, milli aradan sonra Beşiktaş'ı ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.



ABDULLAH AVCI'DAN İLK 11'DE 4 FARKLI İSME GÖREV



Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Bordo-mavililerde cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda İsmail Köybaşı görev yaptı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alanda Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Dorukhan Toköz'ü görevlendirdi. Avcı, forvette de Cornelius'un yerine Djaniny'i tercih etti.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır kadroda yer alamadı.



Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Abdülkadir Ömür, kaptanlık pazubendini takan isim oldu.



RİZESPOR 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK



Çaykur Rizespor'da geçen haftaki Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi.



Yeşil-mavililerde sakatlığı bulunan Selim Ay'ın yerine Ponck, Bolasei'nin yerine Alper Potuk, Eren Albayrak'ın yerine Cemali Sertel, kırmızı kart cezalısı Baiano'nun yokluğunda da Sabo görev aldı.



STEFANO DENSWIL İLK 11'DE



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla hiç çalışamayan Stefano Denswil, ilk 11'de sahaya çıktı.



Edgar ve Hugo gibi oyuncuların yokluğunda stoperde düzenli olarak forma giyen Hollandalı futbolcu, Ahmetcan Kaplan ile görev yaptı.



KAR NEDENİYLE TEHİRLİ BAŞLANGIÇ



Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykur Didi Stadı'nın saha zemininde kar örtüsü oluştu.



Maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın incelemelerin ardından taraftarların da yardımıyla temizlenen saha, futbol oynamaya elverişli hale getirildi.



Karşılaşma temizleme çalışmaların uzaması nedeniyle 20 dakika gecikmeli olarak 20.20'de başladı.



İki takım oyuncuları birlikte sahaya, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle şehitlerin anıldığı pankartla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in uzun pasında savunmanın sektirdiği topa hareketlenen Visca'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

22. dakikada Boyd'un sağ tarafta rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerine yerden pasında, Alper Potuk kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top üsten auta çıktı.

26. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasına arka direkte yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada maçın hakemi Volkan Bayarslan karşılaşmayı durdurarak, görevlilerce saha çizgilerinin temizlenmesini istedi. Görevlilerce çizgilerin üzeri kardan temizlendi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Trabzonspor öne geçmeyi başardı. İsmail Köybaşı'nın sol taraftan ceza sahasına yerden pasında Djaniny, penaltı noktasında topu önce kontrol edip, ardından müsait durumdaki Abdülkadir Ömür'e çıkardı. Bu futbolcu hafif sağ çaprazda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

52. dakikada Boyd'un yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Erce Kardeşler'in yatarak çeldiği topu Cisse kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından ortasına Boldrin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

59. dakikada Nwakaeme'nin Holmen'e müdahalesi ile kazanılan penaltıyı kullanan Pohjanpalo, topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

61. dakikada Denswil'in ceza sahası içerisinde elle müdahalesini VAR'ın uyarısı sonucu inceleyen maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir kez daha penaltıya hükmetti.

64. dakikada ikinci kez topun başına geçen Pohjanpalo, meşin yuvarlağı filelere göndererek Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 2-1.

71. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cornelius'un ceza sahası içerisine aşırttığı topa Visca dokunarak çizgi üzerinde Djaniny'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

82. dakikada Fernandes'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Ahmetcan Kaplan'ın kafa ile uzaklaştırmak istediği top Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada savunmanın arkasına sarkan Pohjanpalko, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesi ile yerde kalınca, maçın hakemi Volkan Bayarslan üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada bir kez daha penaltı atışını kullanan Pohjanpalao, üçüncü golünü atıp, Çaykur Rizespor'u 3-2 üstünlüğe taşıdı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sabo (Dk. 78 Gökhan Gönül), Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Boyd (Dk. 85 Mendes), Boldrin (Dk. 55 Bolasie), Alper Potuk (Dk. 85 Yusuf Sarı), Cisse (Dk. 55 Pohjanpalo)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı (Dk. 69 Yusuf Erdoğan), Dorukhan Toköz (Dk. 87 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Cornelius), Visca, Nwakaeme (Dk. 78 Bakasetas), Djaniny (Dk. 87 Koita)

Goller: Dk. 59 (Penaltıdan), 64 (Penaltıdan) ve 90+5 (Penaltıdan) Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Abdülkadir Ömür, Dk. 70 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 40 Ponck, Dk. 89 Cemali Sertel (Çaykur Rizespor) Dk. 75 Peres, Dk. 90+3 Erce Kardeşler (Trabzonspor)





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