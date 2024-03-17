Trabzon'da maç öncesi 'Fener ağlama' tezahüratı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi tribünlerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulunuldu.
Stadyum hoparlörlerinden Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısı çalarken, tribünde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar nakarat kısmında "Fener ağlama" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Bu tezahüratı Trabzonspor tribünlerinde söylenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Stadyum hoparlörlerinden Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısı çalarken, tribünde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar nakarat kısmında "Fener ağlama" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Bu tezahüratı Trabzonspor tribünlerinde söylenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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