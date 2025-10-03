03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Towns: "Jalen Brunson, bizim stoik süper kahramanımız"

New York Knicks'in yıldız uzunu Karl-Anthony Towns, takım arkadaşı Jalen Brunson'ın sahada ve saha dışında sergilediği liderlikten övgüyle bahsetti.

calendar 03 Ekim 2025 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Towns: 'Jalen Brunson, bizim stoik süper kahramanımız'
Yahoo Sports'a konuşan Towns, Brunson'ı "çok stoik" olarak tanımlarken, onun varlığını bir Marvel süper kahramanına benzetti.

"Onun kamuoyundaki algısı stoik. Oyunu da stoik. Çok büyük bir rahatlık ve sakinlik içeriyor," diyen Towns, Brunson'ın bu duruşunun takımın yüksek baskı altındaki anlarda soğukkanlı kalmasına yardımcı olduğunu vurguladı.


2024 yılının NBA Clutch (Kritik Anların Oyuncusu) ödülünü kazanan Brunson, Knicks adına en kritik anlarda istikrarlı şekilde sahneye çıktı. 2024-25 sezonunda birden fazla 40 sayılık playoff performansı sergileyen yıldız guard, aynı zamanda kulüp tarihinde playoff'ta dördüncü çeyrek skorları konusunda yeni rekorlar kırdı.

Towns, Brunson'ın sakin yaklaşımının takım arkadaşlarını da yukarı çektiğini dile getirdi: "Hiçbir zaman anın kendisine fazla büyük geldiğini hissetmiyor. Bu tarz bir zihniyet hepimizi motive ediyor," dedi.

Başantrenör Mike Brown ile ilişkisine de değinen Towns, basketbolun dışında bir temel oluşturmanın önemine dikkat çekti: "Onunla basketbol konuşmak bile istemedim. Önce birbirimizi tanıdık, böylece sağlam bir temel kuruldu," ifadelerini kullandı.

Brunson ve Towns, yeni koç Mike Brown yönetiminde Knicks'in iki kilit oyuncusu olarak öne çıkıyor. Her iki liderin de katkısıyla New York ekibi, geçen sezonki güçlü playoff performansını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Towns, Brunson'a olan hayranlığını şu sözlerle noktaladı: "O sakin, kendinden emin ve tek kelime etmeden kusursuzluk talep eden biri."

