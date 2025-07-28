28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
2-2
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
0-015'
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
2-4
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
2-1
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
1-2
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Tottenham'dan Real Madrid'in yıldızına takip!

Tottenham, Rodrygo ile görüşmeler gerçekleştirmek için Real Madrid'den izin istedi. İspanyol ekibi, Brezilyalı oyuncu için 90 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

calendar 28 Temmuz 2025 21:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Real Madrid'in yıldızına takip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Muhammed Kudus ve Mathys Tel transferleri ile ses getiren Tottenham, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı için harekete geçti.

AS'ın edindiği bilgilere göre; Londra kulübü, Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Rodrygo'yu transfer etmek istiyor. Tottenham, İspanyol ekibinden oyuncuyla görüşmek için izin istedi.

Breziyalı sağ kanadın, Xabi Alonso'nun gelişinden sonra kadroda kendisine yer bulma şansı düşük olarak belirtildi. Bu durum, Real Madrid ile geleceği konusunda yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Madrid temsilcisi, Rodrygo için 90 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Real Madrid, yakın geçmişte hiçbir oyuncusunu indirimli fiyatlarla satmayı düşünmediğini açıkça belirtti.

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.