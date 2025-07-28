Tottenham'dan Real Madrid'in yıldızına takip!

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

Muhammed Kudus ve Mathys Tel transferleri ile ses getiren Tottenham, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı için harekete geçti.AS'ın edindiği bilgilere göre; Londra kulübü, Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Rodrygo'yu transfer etmek istiyor. Tottenham, İspanyol ekibinden oyuncuyla görüşmek için izin istedi.Breziyalı sağ kanadın, Xabi Alonso'nun gelişinden sonra kadroda kendisine yer bulma şansı düşük olarak belirtildi. Bu durum, Real Madrid ile geleceği konusunda yaygın spekülasyonlara yol açtı.Madrid temsilcisi, Rodrygo için 90 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.Real Madrid, yakın geçmişte hiçbir oyuncusunu indirimli fiyatlarla satmayı düşünmediğini açıkça belirtti.