Tottenham'dan, Leicester City'li iki yıldıza teklif!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, bu sezon küme düşen Leicester City'li iki futbolcuyu radarına aldı. Kuzey Londra ekibi, James Maddison ve Harvey Barnes için 60 milyon euro paket teklifte bulunacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'dan, Leicester City'li iki yıldıza teklif!
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15 Haziran 2023 16:22
Son güncelleme 15 Haziran 2023 16:25
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, bu sezon küme düşen Leicester City'nin iki yıldızına göz dikti. 

Spurs, James Maddison ve Harvey Barnes için toplam 50 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Leicester'ın 2022 yazında 70'er milyon euro istediği James Maddison ve Harvey Barnes ikilisi için Kuzey Londra ekibinin toplam 60 milyon euroluk teklif yapacağını belirlitildi.

Buna karşın Leicester City bu teklife sıcak bakmıyor.  Tottenham, Maddison transferine öncelik verdiği kaydedilirken, İngiliz futbolcunun adı uzun süredir Newcastle United ile de anılıyor.

Maddison'nın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için elden çıkarılması bekleniyor. 

BARNES İÇİN WEST HAM VE ASTON VILLA BEKLEMEDE  

Öte yandan bu sezon iki sezondur Premier Lig'de etkili bir performans ortaya koyan Harvey Barnes içinde talipler çoğalıyor.

25 yaşındaki futbolcuyla Newcastle United'ın dışında West Ham United ve Aston Villa'da ilgileniyor.
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