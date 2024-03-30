Tottenham'da ayrılık yükleniyor: Hojbjerg

Tottenham, takımın Danimarkalı oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



İngiliz basınından Football Insider'a göre Tottenham bu yaz Pierre-Emile Hojbjerg için yapılacak bir teklifi kabul etmeyi planlıyor.



Habere göre; Hem 28 yaşındaki Hojbjerg'in hem de kulübün bu yaz yollarını ayırmaya istekli olduğuna inanılıyor ve Spurs'un orta saha oyuncusu için uygun bir teklifi kabul etmesi bekleniyor. Danimarkalı oyuncu geçen yaz kulüpten ayrılmaya çok yaklaşmıştı ancak ani sakatlıklar ve diğer anlaşmaların suya düşmesi ayrılmasını engelledi.



Hojbjerg bu hafta yaptığı açıklamada Ange Postecoglou'nun takımında fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu belirtirken antrenmanlarda elinden geleni yaptığını söyledi.



Bu sezon Tottenham formasıyla 30 resmi maça çıkan Pierre-Emile Hojbjerg, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.



