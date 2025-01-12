Tottenham, 5. Lig ekibini zor eledi

FA Cup 3. Tur maçında Tottenham, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 5. Lig ekibi Tamworth'u 3-0 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, 5. Lig ekibini zor eledi
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12 Ocak 2025 18:14
FA Cup 3. Tur maçında Ange Postecoglu'nun ekibi Tottenham, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Andy Peaks'in yönetimindeki 5. Lig ekibi Tamworth'u 3-0 yenerek tur atladı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 101. dakikada Nathan Tshikuna kendi kalesine, 107. dakikada Dejan Kulusevski ve 118. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

Tottenham'ın bir 5. Lig ekibine karşı maçı uzatmalara götürmesi, taraftarları tarafından büyük eleştiri ile karşılandı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham adını üst tura yazdırırken, Tamworth kupaya veda etti.
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