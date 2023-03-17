Torres: "Fenerbahçe'nin atmosferi zorladı"

Oliver Torres, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale kalmalarıyla ilgili konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Torres: 'Fenerbahçe'nin atmosferi zorladı'
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17 Mart 2023 02:13
Sevilla'nın İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maç sonrası konuştu.

Torres maç sonu açıklamasına, "Penaltı golüyle öne geçtiler ve ikinci yarıya daha güçlü başlamak istediler. Sonra baskı azaldı ve oyunu kontrol edip zafere ulaştık." sözleriyle başladı.

Kadıköy'deki coşkulu atmosferin kendilerini zorladığını söyleyen Torres, "Fenerbahçe'nin çok zorlu bir atmosfere sahip olduğunu biliyorduk. Gerçekten bizi çok zorladılar." diye konuştu.

Torres turnuvada yollarına devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok acı çektik ama çeyrek finale kalmayı başardık. Bu zafer, takımımızı daha güçlü hale getirdi. Turun tadı çok güzel ve hep birlikte bunu kutladık. Taraftarlarımız, böylesi bir zaferi hak ediyordu. Bunu onlara verdiğimiz için mutluyuz." sözlerini kullandı.

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