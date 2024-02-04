Torino, lig sonuncusu Salernitana'ya takıldı

İtalya Serie A 23. hafta maçında Torino ile Salernitana karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Torino 32 puana yükseldi. Lig sonuncusu Salernitana ise puanını 13 yaptı.



Ligin bir sonraki maçında Torino, Sassuolo deplasmanına gidecek. Salernitana ise Empoli ile sahasında karşılaşacak.



