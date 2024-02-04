Torino, lig sonuncusu Salernitana'ya takıldı

İtalya Serie A 23. hafta maçında Torino ile Salernitana karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Torino 32 puana yükseldi. Lig sonuncusu Salernitana ise puanını 13 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında Torino, Sassuolo deplasmanına gidecek. Salernitana ise Empoli ile sahasında karşılaşacak.
Bu sonuçla birlikte Torino 32 puana yükseldi. Lig sonuncusu Salernitana ise puanını 13 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında Torino, Sassuolo deplasmanına gidecek. Salernitana ise Empoli ile sahasında karşılaşacak.