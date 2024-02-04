Torino, lig sonuncusu Salernitana'ya takıldı

İtalya Serie A 23. hafta maçında Torino ile Salernitana 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Torino, lig sonuncusu Salernitana'ya takıldı
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04 Şubat 2024 16:29
İtalya Serie A 23. hafta maçında Torino ile Salernitana karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Torino 32 puana yükseldi. Lig sonuncusu Salernitana ise puanını 13 yaptı. 

Ligin bir sonraki maçında Torino, Sassuolo deplasmanına gidecek. Salernitana ise Empoli ile sahasında karşılaşacak.

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