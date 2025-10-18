18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
0-014'
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
0-117'
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
0-015'
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
0-017'
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-017'
18 Ekim
Sheffield United-Watford
0-017'
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
0-016'
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
0-017'
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-058'
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
0-118'
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-253'
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
0-0DA
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-045'
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
1-245'
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
1-0DA
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-1DA
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-059'
18 Ekim
Brighton-Newcastle
0-017'
18 Ekim
Burnley-Leeds United
0-015'
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
0-116'
18 Ekim
M.City-Everton
0-017'
18 Ekim
Sunderland-Wolves
1-017'
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
0-01'
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonluğuna son 1 yarış!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 2025 sezonunda Jerez'de gerçekleşen ilk ana yarışı ikinci sırada tamamladı.

calendar 18 Ekim 2025 17:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonluğuna son 1 yarış!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının ilk yarışında ikinci olarak, 3'üncü dünya şampiyonluğuna pazar sabah Superpole yarışında ulaşmak adına büyük avantaj yakaladı.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabının ilk ana yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yetiştirdiği öğrencisi Toprak'ın ilk yarışını yerinden izledi. İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla yarışı izleyerek, Toprak'a destek verdi.

Milli motosikletçi Toprak, İspanya'daki yarışın ilk turlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı, Bulega'nın gerisinde ikinci sırada geçti.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, bu sonuçla 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega'nın 34 puan önünde genel klasmanda 600 puana ulaştı. Jerez'de 2. olan ay-yıldızlı sporcu, pazar günü sabah superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak puan farkını aldı.

Jerez'de sezonun son etabının ilk yarışını Aruba Ducati takımından Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda 600 puanla Toprak birinci, 566 puanla Bulega ikinci, 308 puanla da Bautista üçüncü sırada yer alıyor. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da genel klasmanda 25 puanla 21. sırada yer alıyor.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ilk yarışı 16. sırada tamamladı.

Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında, pazar günü TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışında mücadele edecek.

Toprak'ın 2025 dünya şampiyonluğu için Superpole yarışında elde edeceği 7'ncilik bile yetecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 14 6 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Beşiktaş 8 4 2 2 12 9 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 9 12 8
13 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
14 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
15 Gençlerbirliği 9 1 3 5 7 12 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
