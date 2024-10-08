TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos'u ağırlayacak.
TOFAŞ Spor Salonu'nda çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, Fransa'dan Nicolas Maestre, Karadağ'dan Radomir Vojinovic ve Romanya'dan Ciprian Stoica hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona sahasında Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak Avrupa mücadelesindeki ilk maçını da kazanmayı hedefliyor.
TOFAŞ, daha önce 2020-2021 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Keravnos'u sahasında 78-67 ve deplasmanda da 84-74 yenmişti.
TOFAŞ Spor Salonu'nda çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, Fransa'dan Nicolas Maestre, Karadağ'dan Radomir Vojinovic ve Romanya'dan Ciprian Stoica hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona sahasında Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak Avrupa mücadelesindeki ilk maçını da kazanmayı hedefliyor.
TOFAŞ, daha önce 2020-2021 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Keravnos'u sahasında 78-67 ve deplasmanda da 84-74 yenmişti.