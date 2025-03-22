Tofaş, deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Tofaş, Petkimspor'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Enka Spor Salonunda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Tofaş 95-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Tofaş, ligdeki 16. galibiyetini alırken, Petkimspor 14. mağlubiyetini aldı.
Maça Tofaş'tan Alex Perez, 28 sayıyla damga vurdu.
Salon: ENKA
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı
Aliağa Petkimspor: Van Beck 26, Russell 5, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 2, Echenique 14, Tyree 13, Dotson 8, Williams 4, Troy Selim Şav 6, Karahan Efeoğlu 6
TOFAŞ: Reed 15, Perez 28, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 8, Pasecniks 4, Bankston 10, O'Brien 6, Berk Demir 4, Trifunovic 4, Özgür Cengiz 8
1. periyot: 24-25
Devre: 44-52
3. periyot: 65-75
Enka Spor Salonunda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Tofaş 95-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Tofaş, ligdeki 16. galibiyetini alırken, Petkimspor 14. mağlubiyetini aldı.
Maça Tofaş'tan Alex Perez, 28 sayıyla damga vurdu.
Salon: ENKA
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı
Aliağa Petkimspor: Van Beck 26, Russell 5, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 2, Echenique 14, Tyree 13, Dotson 8, Williams 4, Troy Selim Şav 6, Karahan Efeoğlu 6
TOFAŞ: Reed 15, Perez 28, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 8, Pasecniks 4, Bankston 10, O'Brien 6, Berk Demir 4, Trifunovic 4, Özgür Cengiz 8
1. periyot: 24-25
Devre: 44-52
3. periyot: 65-75