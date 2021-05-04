Tibor Pleiss: "Kariyerimin en özel dakikası"

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, Real Madrid maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tibor Pleiss: 'Kariyerimin en özel dakikası'
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04 Mayıs 2021 22:17
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Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, Real Madrid'i geçerek Final Four bileti aldıkları maçın sonrasında konuştu.

Yakın geçen bir maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Pleiss, "25 sayı farkla kazansak belki böyle bir sevinç olmayacaktı. Dengeli bir maç olması bunu daha özel kıldı. Çok inişli çıkışlı bir sezon oldu, açıkçası çok iyi başlayamadık, problemler vardı. 12, 13. sıraya kadar düştük, çok sert bir mücadeleye girmemiz gerekiyordu. Günün sonunda Final Four'a gittik, benim kariyerimin en güzel dakikası şu anda. Kendi şehrimde, Final Four'u Köln'de oynayacağım, bu da özel." ifadelerini kullandı.



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