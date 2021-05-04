Ergin Ataman: 'Şampiyonluk için savaşacağız'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'i 3-2 ile geçerek Final Four bileti aldıkları mücadelenin ardından konuştu.



Şampiyonluk için mücadele vereceklerini söyleyen Ataman, "Çok büyük duygular, son 2 sezonda Final Four'da olmayı, kupa için savaşmayı, EuroLeague şampiyonluğu için savaşmayı hak etmiştik. Madrid'de kaybettik, bizim için utanç verici iki maçtı, son 2 dakikada kaybettik maçları. Bugün belki en kötü 2 maçımızı oynadık ama mükemmel bir oyuncumuz vardı, Singleton, bizim takımdaki kariyer maçını oynadı. Real Madrid ile eşleştiğimizde işin çok zor olacağını biliyorduk. Çok tecrübeli bir takım, hiç vazgeçmiyorlar, 12 sayıya çıkardık farkı, yine geri döndüler, son 2 dakikada öne geçtiler ama sayı atmanın bir yolunu bulduk, iyi savunma yaptık, şampiyonluk için savaşacağız. Son 2 yıldır hak ettiğimizi düşündüğümüz kupa için savaşacağız, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.



"BU SABAH ÇOK DEĞERLİ MESAJ ALDIM"



Aydın Örs'ün sabah saatlerine kendisine mesaj attığını söyleyen deneyimli koç, "Bu sabah antrenmana gelirken çok değerli bir büyüğümden mesaj aldım, Ergin, siz 2 senedir bunu hak ettiniz, sana inanıyorum, bugüne kadar inandım, beni ve durumumu takip ediyorsun, merak etme yoğun bakımdan çıktım, kazanacağına yürekten inanıyorum dedi. Buradan çok değerli hocam Aydın Örs'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayat mücadelesi verdi 3 hafta, yoğun bakımdan çıkar çıkmaz gördük ki bizi takip ediyor, benim için çok önemliydi. Biz hep mücadele ettik, 2 senedir kupa uğruna hep mücadele ettik, geçen sezon tamamlanamadı ama bu sezon kötü başlamamıza rağmen toparladık. Çok sert rakiple eşleştik, ilk 2 maçı rahat kazandık. Oradaki maçlarda basketbol tarihinde olmayacak hatalar yaptık, iş bugüne kaldı. Büyük bir stres, karşımızda çok tecrübeli bir takım var ve tam kadro sahaya çıktılar. Aslında çok iyi oynamadık, son 5 dakikaya kadar Larkin'in sayısı yoktu." ifadelerini kullandı.



