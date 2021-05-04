Chris Singleton: 'Sadece kazanmakla ilgileniyorum'

Anadolu Efes'in Real Madrid'i 88-83 yenerek EuroLeague'de Final Four'a adını yazdırdığı karşılaşmada 26 sayı ve 8 ribaunt ile yıldızlaşan Chris Singleton, karşılaşma sonrasında duygularını paylaştı.



Önemli bir başarı kazandıklarının altını çizen Singleton, "Ben sadece kazanmak istiyorum, koç bana inanıyor, ilk 5'e soktu beni. Bütün mücadelemi verdim, Shane ve Micic'i alkışlamak lazım, bizim buraya kadar gelmemizi onlar sağladı. Çok kötü başladık ama bir gün sadece 6 oyuncu vardı idmanda, herkes sakattı, öyle bir şeydi. Sezon boyunca insanlar bizden kuşku duydu ama şimdi Final Four'dayız. Sen sadece kazanmakla ilgileniyorum, umarım şampiyonluğu getiririz, sadece bunu umursuyorum." dedi.



